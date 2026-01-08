Галатасарай розглядає варіант підписання півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви. За даними Fanatik, керівництво турецького клубу вже розпочало переговори з 31-річним португальцем, який може змінити команду після завершення сезону.

Діючий контракт Сілви з англійським клубом закінчується влітку, і Галатасарай сподівається скористатися цією ситуацією, повторивши успішний хід із підписанням Лероя Сане з Баварії на правах вільного агента.

Джерело зазначає, що Бернарду Сілва налаштований залишити Манчестер Сіті після закінчення сезону. За півзахисником стежать кілька клубів, включаючи команди із Саудівської Аравії із привабливими фінансовими пропозиціями, а також топ-клуби з Англії, Італії та Іспанії.

Раніше Галатасарай відмовився від ідеї трансферу Миколенка.