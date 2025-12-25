Стамбульський Галатасарай планує взимку підписати центрального захисника Антоніо Рюдігера, повідомляє AS.

За даними джерела, 32-річний німець є пріоритетною метою клубу на трансферне зимове вікно. Головний тренер команди Окан Бурук особисто зацікавлений у цьому переході, а сам гравець відкритий для переговорів із чинним чемпіоном Туреччини.

Поточний контракт Рюдігера із мадридським Реалом діє до 30 червня 2026 року. У сезоні 2025/26 він провів за вершкових сім матчів.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ хоче підписати Рюдігера.