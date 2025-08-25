Гамбург вперше за 7 років зіграв в Бундеслізі
Після повернення в еліту
31 хвилину тому
Гладбахська Боруссія і Гамбург закривали програму 1 туру Бундесліги. Зустріч завершилась з рахунком 0:0.
У складі Гамбурга дебютував орендований захисник донецького Шахтаря Георгій Гочолеішвілі, який провів 86 хвилин на «Боруссія-Парк».
«Динозаври» наприкінці матчу могли відсвяткувати повернення в еліту перемогою, проте взяття воріт Мікельбренсіса, який замінив Гочолеішвілі, скасували через офсайд.
Бундесліга. 1 тур
Боруссія М - Гамбург 0:0
