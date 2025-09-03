Павло Василенко

Барселона оголосила про угоду з технологічним брендом Midea, який стане спонсором команди. За даними Mundo Deportivo, каталонці отримають загалом 60 мільйонів євро протягом п'яти років. Китайська компанія з'являтиметься на футболках Барселони з сезону 2025/26.

Midea, яка має 190 000 співробітників та минулого року отримала дохід майже 50 мільярдів євро, посідає 246-те місце у списку Fortune Global 500.

Згідно з угодою, логотип Midea з'явиться на рукаві футболки, де зараз знаходиться Ambilight. Midea, яка спеціалізується на побутовій електроніці та також спонсорує Манчестер Сіті, буде спонсором першої команди каталонців.

Це ще один крок для Барселони до збільшення доходів від спонсорства. Нещодавно клуб переглянув свій контракт з постачальником форми Nike, а в останні роки придбав Spotify як нового головного спонсора форми.

Нова угода укладена після угоди на суму 40-44 мільйони євро, яку клуб підписав з Демократичною Республікою Конго, логотип якої буде розміщено на другому рукаві, а також на тренувальній формі з цього сезону. Барселону критикують за ділові зв'язки з ДРК через погану ситуацію з правами людини в країні, що суперечить заявленим цінностям та іміджу клубу.