Французький журналіст Жан-Луї Турре поділився думкою про виступ українського захисника ПСЖ Іллі Забарного у матчі восьмого туру Ліги 1 проти Страсбурга, який завершився результативною нічиєю 3:3.

За його словами, цей поєдинок став невдалим для Забарного, незважаючи на очікування, що гравець уже освоївся в Парижі і його гра залишила питання.

«Справді, його сьогоднішня гра не була визначною... У нього було багато програних єдиноборств, дуже посередні передачі. Раніше у нас склалося враження, що він додав, особливо це стосується матчу в Марселі попри поразку.

У нас склалося враження, що він освоївся, але сьогодні він провів не дуже гарний матч. Ні, цього недостатньо», - сказав Турре для програми After Foot на RMC.