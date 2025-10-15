Після виграшу «Золотого м'яча» його вимоги зросли. Дембеле хоче кращого контракту від ПСЖ
Француз вимагає більше грошей
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Вінгер збірної Франції та ПСЖ Усман Дембеле попросив паризький клуб покращити умови свого контракту після виграшу «Золотого м'яча» у 2025 році, повідомляє L'Équipe.
За даними джерела, зараз тривають переговори між спортивним радником ПСЖ Луїшем Кампушем та Мусса Сіссоко, який представляє Дембеле.
Переможець Ліги чемпіонів прагне продовжити контракт француза, враховуючи колективний успіх команди. Згідно з чинною угодою, колишній гравець Барселони отримуватиме 18 мільйонів євро на рік.
Минулого сезону Дембеле зіграв 53 матчі у всіх змаганнях, забивши 35 голів і віддавши 16 результативних передач.
З ПСЖ він виграв Лігу чемпіонів, Лігу 1, Кубок Франції та Суперкубок країни.
