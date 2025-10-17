ПСЖ та Страсбур відкривали програму 8 туру Ліги 1. Зустріч в Парижі завершилась з рахунком 3:3.

У першому таймі команди обмінялися голами Барколя та Панічеллі, який переграв на другому поверсі Іллю Забарного, який нещодавно повернувся з розташування збірної України. Під завісу першої половини гри Страсбур організував друге взяття воріт ПСЖ, автором якого став Морейра.

По перерві Страсбур збільшив перевагу в рахунку на свою користь завдяки дублю Панічеллі. Команда Луїса Енріке постала перед завданням ліквідувади відставання у 2 голи, маючи в розпорядженні майже весь другий тайм. Голи Рамуша з пенальті та Меюлю допомогли чемпіону Франції не програти у рідних стінах.

Центрбек ПСЖ Ілля Забарний в цій зустрічі відіграв до фінального свистка. Ексгравець збірної України Едуард Соболь всю гру просидів на лаві Страсбура.

Ліга 1. 8 тур

ПСЖ - Страсбур 3:3

Голи: Барколя, 6, Рамуш, 58 (з пенальті), Меюлю, 79 - Панічеллі, 26, 49, Морейра, 43

9 тур УПЛ: суперматч в Житомирі, домашній виїзд Динамо та аграрне дербі в Черкасах.