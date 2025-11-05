За інформацією видання Voce Giallorossa, головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні планує випустити Артема Довбика з перших хвилин у матчі Ліги Європи проти шотландського Рейнджерса.

«Залишився тільки Довбик. Цей сезон почався для нього позаду Фергюсона в ієрархії і закінчився статусом другим після Дібали. У Артема були шанси, але він ними не скористався. У поганій формі, часом з незграбними рухами, з двічі нереалізованим пенальті у ворота Лілля, який увійде в історію джаллороссі... У той же час він забив переможні м'ячі Вероні і Пармі. Позитивна тенденція після того, як він набрав форму.

Тепер, після того як Фергюсон і Дібала отримали травми, у Гасперіні залишився тільки Довбик. Якщо не буде ніяких сенсаційних тактичних ходів, саме йому доведеться привести джаллороссі до перемоги над Рейнджерс і Удінезе своїми голами. Якщо тренер не вибере його, це стане нищівним провалом, враховуючи, що крім Суле, Пеллегріні, Бейлі і навіть Ель-Шаараві, не кажучи вже про Бальданці, є гравцями, які, схоже, ще не готові до великих звершень», – написав оглядач Voce Giallorossa Лука Д'Алессандро.