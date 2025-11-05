Італійські гранди Мілан і Рома знову почали переговори щодо можливого обміну нападниками Артемом Довбиком та Сантьяго Хіменесом. Як повідомляє La Repubblica, клуби активно підтримують контакт і мають намір провести операцію вже у зимове трансферне вікно.

Влітку сторони були близькі до угоди, проте трансфер зірвався через розбіжності щодо опції викупу. Нинішнього сезону обидва нападники не демонструють стабільної результативності: Хіменес поки не відзначився в Серії А, а на рахунку Довбика лише два голи.

Мілан прагне посилити атаку потужним нападником, здатним боротися у повітрі, тоді як Рома шукає швидкого та енергійного форварда, здатного активно діяти у пресингу.

За даними джерела, новий варіант обміну передбачає оренду з подальшим правом викупу — 35 мільйонів євро за Хіменеса та 25 мільйонів за Довбика.

Цього сезону Артем Довбик провів за римлян 12 офіційних матчів, відзначившись двома забитими м'ячами та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Мілан переглядав Довбика в матчі з Ромою.