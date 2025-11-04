Павло Василенко

Аргентинський нападник Роми Пауло Дібала був антигероєм останнього сер. На додачу до всього, виявилося, що він отримав травму і тепер зіткнеться з тривалою відсутністю.

Минулого тижня джалороссі мали чудовий шанс вийти вперед у Серії А. Однак їм потрібна була перемога в матчі туру проти Мілана.

Матч на «Сан-Сіро» завершився перемогою господарів з рахунком 1:0. Дібала став антигероєм матчу, не реалізувавши пенальті в кінці гри. Якби аргентинець був ефективнішим, Рома вирвала б очко в Мілана.

Видання Il Tempo повідомляє, що Дібала травмував двоголовий м'яз лівого стегна під час матчу проти Мілана.

Очікується, що він буде поза грою близько трьох тижнів. Це означає, що він повернеться до гри після листопадової перерви на міжнародні матчі.

Гравцем Роми є український форвард Артем Довбик. Нагадаємо, що декілька днів тому травму отримав ще один нападник римської команди Еван Фергюсон, який вибув на декілька тижнів.

Джаллороссі зіграють свій наступний офіційний матч у четвер проти Рейнджерс у Лізі Європи.