Павло Василенко

Український нападник римської Роми Артем Довбик мав шанс стати героєм матчу другого туру основного етапу Ліги Європи проти французького Лілля (0:1), проте не реалізував пенальті.

Головний тренер «вовків» Джан П'єро Гасперіні відреагував на три пенальті своєї команди, який жоден не був реалізований.

«Не вірю навіть самому собі – це був епізод майже неймовірний: три нереалізовані пенальті поспіль! Так сталося, прикро, але треба йти далі. Рома повинна взяти позитив із цієї гри й працювати над помилками. Якби забили з пенальті, розмова була б зовсім іншою. Матч, як це часто буває в Європі, був відкритим: щоб ефективно діяти у вільних зонах, потрібно піднімати рівень якості, інакше стає важко».

Також наставник римлян заявив, що Довбик мав декілька шансів відзначитися у воротах Лілля.

«Можливо, з тим голом уже б казали про відродження Довбика, адже й у цій зустрічі він показав непогані моменти. А от Фергюсону ще бракує сили й кондицій: довга пауза дається взнаки, йому потрібно більше часу», – цитує Гасперіні видання TMW.

Довбик у цьому сезоні провів п'ять матчів у всіх турнірах за римську команду, забивши один гол.

Наступний матч Рома проведе 5 жовтня проти Фіорентини в чемпіонаті Італії, а в рамках Ліги конференцій буде грати 23 жовтня проти чеської Вікторії.