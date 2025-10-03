Гасперіні: «Можливо, з тим голом уже б казали про відродження Довбика»
Наставник римлян зробив чітку заяву щодо українця
32 хвилини тому
Український нападник римської Роми Артем Довбик мав шанс стати героєм матчу другого туру основного етапу Ліги Європи проти французького Лілля (0:1), проте не реалізував пенальті.
Головний тренер «вовків» Джан П'єро Гасперіні відреагував на три пенальті своєї команди, який жоден не був реалізований.
«Не вірю навіть самому собі – це був епізод майже неймовірний: три нереалізовані пенальті поспіль! Так сталося, прикро, але треба йти далі. Рома повинна взяти позитив із цієї гри й працювати над помилками. Якби забили з пенальті, розмова була б зовсім іншою. Матч, як це часто буває в Європі, був відкритим: щоб ефективно діяти у вільних зонах, потрібно піднімати рівень якості, інакше стає важко».
Також наставник римлян заявив, що Довбик мав декілька шансів відзначитися у воротах Лілля.
«Можливо, з тим голом уже б казали про відродження Довбика, адже й у цій зустрічі він показав непогані моменти. А от Фергюсону ще бракує сили й кондицій: довга пауза дається взнаки, йому потрібно більше часу», – цитує Гасперіні видання TMW.
Довбик у цьому сезоні провів п'ять матчів у всіх турнірах за римську команду, забивши один гол.
Наступний матч Рома проведе 5 жовтня проти Фіорентини в чемпіонаті Італії, а в рамках Ліги конференцій буде грати 23 жовтня проти чеської Вікторії.