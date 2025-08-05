Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні визначився із основним нападником команди на початок нового сезону.

За даними Romabrasil.com, у стартовому складі вовків на позицію провідного форварда вийде Еван Фергюсон. Українець Артем Довбик залишився другим варіантом у тренера, чому багато в чому завадили травми та нестача довіри.

Минулого сезону Довбик відзначився 17 голами та двома асистами у 45 матчах за римлян. Контракт Артема з Ромою діє до 30 червня 2029 року, а його ринкова вартість за оцінкою Transfermarkt складає 30 мільйонів євро.

Раніше Гасперіні висловився щодо Артема Довбика.