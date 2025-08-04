Гасперіні: «Довбик має вирішити одну ключову проблему, щоб грати в Ромі»
Тренер римського клубу назвав недолік українського нападника
6 хвилин тому
Артем Довбик / фото - Getty
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні поділився думками щодо гри українського форварда Артема Довбика, який провів сильний сезон, однак все ще має над чим працювати.
— Артем довів, що є результативним центрфорвардом. Він виправдав вкладені інвестиції, постійно забиває і добре виглядає біля воріт. Але є одна проблема — йому потрібно краще відчувати епізоди. Він або випереджає момент, або запізнюється з діями. У Серії А це критично, — пояснив Гасперіні.
За поточний сезон Довбик провів 44 матчі, забив 17 голів і віддав чотири результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Довбик все ще не виправдовує очікувань Гасперіні.