Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про виступ новачка команди Доніелла Малена, який відзначився забитим м'ячем уже у своєму першому матчі за клуб. Наставник підкреслив, що штаб римлян має намір максимально задіяти найкращі якості голландського нападника.

У стартовій грі за Рому проти Торіно Мален записав на свій рахунок гол, а столична команда здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0.

«Такий гравець, як Мален, піднімає рівень команди. Він забиває багато голів. Має ті якості, які я шукав: правильно обирає позицію, як при проривах у розріз, так і при відкритих передачах. Завершує атаки швидко й потужно — ці риси дуже важливі для стилю гри, який ми прагнемо реалізувати.

Ми хочемо будувати команду, яка максимально використовує його сильні сторони. Він має грати ближче до штрафного майданчика».