Український нападник Артем Довбик вибув щонайменше на два місяці через травму та подальшу операцію з видалення м'язово-сухожильного пошкодження лівого стегна.

Ця ситуація внесла зміни до планів італійської Роми, адже клуб раніше розглядав можливість трансферу гравця, оскільки Довбик не входить до поточних планів головного тренера Джан П'єро Гасперіні.

Проте спортивний директор «вовків» Фредерік Массар вирішив відкласти всі переговори про перехід Довбика до завершення сезону 2025/26. Через травму Рома не планує вести діалог із зацікавленими клубами і повернеться до цього питання лише влітку.

У поточному сезоні Артем провів 17 матчів у всіх турнірах, забив три голи та зробив дві результативні передачі. Контракт форварда діє до червня 2029 року, а його трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро.