У рамках першого туру нового сезону Серії А римська Рома зустрілася з Болоньєю та вирвала мінімальну перемогу 1:0. Після гри головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні прокоментував матч і відзначив гарну гру новачків, особливо конкурента Артема Довбика на позиції нападника Евана Фергюсона.

«В першій грі ви ніколи не знаєте, як все може бути на полі, замість цього ми почали відразу проти важкої команди, як Болонья, яка грала чудовий матч. Це дає нам великий імпульс, - зазначив тренер.

Фергюсон, Веслі та Ель-Айнауї? Ми говоримо про дуже молодих хлопців, з великим потенціалом, але які вже сьогодні ввечері продемонстрували свою цінність разом з усією командою, яка вже компактна. Вже в передсезонці вони добре впоралися, особливо грати за кордоном ніколи не буває легко. Вони поставили багато красивих речей на місце, і громадськість оцінила це, що є джерелом гордості для нас», - додав Гасперіні.