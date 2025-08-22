Гасперіні оцінив перспективи Довбика у Ромі
Фахівець зробив заяву
близько 1 години тому
Головний тренер римської Роми Джан П'єро Гасперіні відверто розповів про майбутнє в італійському клубі центрального нападника збірної України Артема Довбика.
«Хто кращий – Довбик чи Фергюсон? У мене є два чудові гравці атаки, все питання в тому, як їх використовувати. Мені здається, вони за останні дні досягли прогресу у своїй фізичній формі.
Артема внесено до заявки, він може вийти на матч. Його трансфер? Я не можу передбачити, що станеться з Довбиком за 10 днів до кінця трансферного вікна. Завтра починається чемпіонат, Артем з нами, а далі подивимося», – цитує Гасперіні видання Corriere dello Sport.
У минулому сезоні 28-річний Довбик відзначився 17 голами і двома результативними передачами в 45 офіційних матчах.
Його контракт з Ромою розрахований до 30 червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця в 30 мільйонів євро.
Поєдинок Роми з Болоньєю пройде на домашньому полі римського клубу 23 серпня о 21:45 за київським часом.