Головний тренер римської Роми Джан П'єро Гасперіні відверто розповів про майбутнє в італійському клубі центрального нападника збірної України Артема Довбика.

«Хто кращий – Довбик чи Фергюсон? У мене є два чудові гравці атаки, все питання в тому, як їх використовувати. Мені здається, вони за останні дні досягли прогресу у своїй фізичній формі.

Артема внесено до заявки, він може вийти на матч. Його трансфер? Я не можу передбачити, що станеться з Довбиком за 10 днів до кінця трансферного вікна. Завтра починається чемпіонат, Артем з нами, а далі подивимося», – цитує Гасперіні видання Corriere dello Sport.