Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні зустрівся з президентом та спортивним директором клубу, щоб обговорити літню трансферну кампанію та поточний стан команди.

Наставник стурбований відсутністю достатньої конкуренції у лінії нападу, тож попросив керівництво підписати ще одного форварда. У новому сезоні 2025/26 Гасперіні планує зробити 20-річного Евана Фергюсона основним гравцем нападу.

Український нападник Артем Довбик, швидше за все, частіше розпочинатиме матчі на лаві запасних, якщо тільки Рома не отримає вигідну пропозицію щодо його продажу. Тренер незадоволений фізичною формою футболіста і готовий розлучитися з ним уже у трансферне вікно.

Також фахівець наполягає на посиленні конкуренції в атаці та розглядає два варіанти посилення — Ніколу Крстовича з Лечче та Фабіу Сілву з Вулверхемптону. Президент клубу пообіцяв наставникові, що найближчим часом команда справді отримає нового форварда, про це повідомило Tuttomercatoweb.

Раніше повідомлялося, що чемпіон Італії розглядає варіант з підписанням Довбика.