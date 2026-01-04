Римська Рома продовжує шукати варіанти розлучення з українським нападником Артемом Довбиком, інформує іспанське видання Il Tempo. За даними джерела, керівництво римського клубу запропонувало кандидатуру 28-річного форварда туринському Ювентусу.

Інтерес до Довбика пояснюється кадровими проблемами Ювентуса в атаці. Основний нападник команди Душан Влахович вибув із ладу ще в листопаді і, за прогнозами, не повернеться на поле раніше за березень. При цьому його змінники Джонатан Девід та Лої Опенда у поточному розіграші Серії А сумарно відзначились лише двома забитими м'ячами.

У сезоні 2025/26 Артем Довбик взяв участь у 15 матчах на клубному рівні, записавши на свій рахунок два голи та дві результативні передачі. За оцінкою Transfermarkt, трансферна вартість українського форварда складає 20 мільйонів євро.

Раніше тренер Довбика не стримував емоцій після програного матчу Аталанті.