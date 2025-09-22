Головний наставник Роми Джан П'єро Гасперіні поділився думкою про гру українського форварда Артема Довбика в римському дербі проти Лаціо, яке завершилося перемогою його команди з рахунком 1:0 у рамках четвертого туру Серії А.

Форвард збірної України з'явився на полі на 66-й хвилині, змінивши ірландця Евана Фергюссона. Гасперіні відзначив позитивні моменти у його діях та залишився задоволений внеском гравця.

«Ми можемо досягти більшого в атаці. Ці хлопці дуже стараються. Фергюсон, Сюле провели відмінний матч, Довбик, коли вийшов на поле також. Залежно від їхнього зростання ми підвищимо або не підвищимо рівень команди. Так само і інші. Нам потрібні всі для атаки», – цитує Гасперіні пресслужба Роми.

Цього сезону 28-річний Довбик сумарно провів 57 хвилин у трьох зустрічах чемпіонату. Римський клуб після чотирьох турів розташовується на четвертому рядку таблиці, маючи в активі дев'ять очок.