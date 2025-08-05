Павло Василенко

Нападник Роми Артем Довбик є одним з пріоритетних варіантів для Вільярреалу.

Як повідомляє AS, спочатку іспанський клуб був зацікавлений в оренді українця на сезон, щоб потім оцінити інші варіанти підсилення атаки, але сама Рома хоче продати гравця, аби окупити власні інвестиції, які були зроблені в трансфер Довбика влітку 2024 року. Жирона тоді отримала 30,5 млн євро за перехід Артема.

Джерело зазначає, що навряд чи Вільярреал зможе запропонувати за нападника збірної України суму, яка перевищувала б 20 млн євро.

Вільярреал у минулому сезоні посів п'яте місце в Ла Лізі, тому в кампанії 2025/26 гратиме в основному етапі Ліги чемпіонів.

Довбик минулого сезону забив 17 голів та віддав дві результативні передачі у 45 матчах за італійський клуб.

Контракт Артема з римлянами чинний до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює вартість нападника у 30 млн євро.