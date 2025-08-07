Італійський журналіст Луїджі Феррайоло висловив свою думку про виступ нападника римської Роми Артема Довбика. Він проаналізував гру українця та розкритикував гравця.

«Судячи з того, що Довбик нам показав, він — не феномен. Чесно кажучи, кожна його гра — це кричуща ганьба. Він так і не продемонстрував свої справжні якості.

Він не є швидким і не стрибає надто високо. Він не заводить команду і не робить ривків. Гасперіні, можливо, був розчарований, побачивши його, але я не думаю, що він піде. Фінансові та економічні обставини не дозволять йому піти», — сказав Феррайолов ефірі Radio Pomeriggio.