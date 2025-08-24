Вчора Рома провела матч першого туру нового сезону Серії А проти Болоньї і зуміла здобути непросту мінімальну перемогу 1:0. Український нападник Артем Довбик залишився в запасі та вийшов на поле лише на 74-й хвилині.

Головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні після поєдинку високо оцінив гру форварда та прямого конкурента Довбика за місце в основі Евана Фергюсона.

«Фергюсон добре виступив, він провів чудовий матч. Його кондиції покращуються. Минулого року він не так багато грав, тому природно, що йому потрібен час, щоб звикнути. Він продемонстрував деякі важливі якості, у нього хороший потенціал, він принесе нам успіх».

Варто нагадати, що після приходу Гасперіні до клубу активно обговорювалося майбутнє українського форварда, і не виключалися чутки про його можливий вихід з Роми.