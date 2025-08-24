Півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні найближчим літом покине клуб, оскільки не входить до планів головного тренера Джан П'єро Гасперіні.

Спортивний директор римлян Фредерік Массара повідомив, що керівництво не збирається продовжувати контракт із 29-річним футболістом і рекомендувало йому підшукувати новий варіант для продовження кар'єри.

«Щойно я прибув до клубу, я повідомив Пеллегріні та його агента про свій намір не продовжувати з ним контракт.

Ми не хочемо втрачати гравця безкоштовно, тому готові виставити його на трансфер. У будь-якому випадку він має піти. Наразі ми перевіряємо, чи є для нього якісь варіанти для продовження кар'єри. У нас залишилося вісім днів, щоб продати його», – повідомив Массара для RomaPress.