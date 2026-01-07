Головний наставник римської Роми Джан П'єро Гасперіні не став виходити до журналістів після переможного матчу проти Лечче, що завершився з рахунком 2:0. Про це повідомляє Football Italia. Причини такого рішення залишаються незрозумілими, при цьому тренер не доручив спілкування з пресою жодному своєму асистенту.

Забитими м'ячами відзначилися центральні нападники Еван Фергюсон та Артем Довбик, які останнім часом перебували під серйозним тиском. Радість від успіху затьмарила ситуація з Довбиком, адже гравець, який вийшов на заміну, отримав пошкодження.

Після 18 турів Серії А Рома має в активі 36 очок та впевнено розташовується на четвертій позиції у турнірній таблиці.

Тим часом зимове трансферне вікно вже відчинено і керівництво клубу працює над посиленням лінії нападу. Серед цих варіантів називаються форвард Атлетіко Мадрид Джакомо Распадорі, а також нападник Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе.