Головний тренер італійської Роми Джан П'єро Гасперіні поділився своїми враженнями після поразки у матчі Ліги Європи, в якому його команда поступилася французькому Ліллю.

«У нас виникли труднощі через те, що ми пропустили гол надто рано. Команда припускалася дуже багато помилок, насамперед через гру Лілля, який постійно турбував нас. Ми також створили для них чимало проблем, але не змогли скористатися шансом, який з'явився у нас.

Суперник має сильних футболістів, але мої підопічні боролися до останньої хвилини, додали у другому таймі та не здавалися до кінця. Звичайно, інцидент із пенальті сильно вдарив у нас».