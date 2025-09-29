Рома здобула перемогу над Вероною з рахунком 2:0 у поєдинку п'ятого туру італійської Серії А.

Український форвард Артем Довбик вперше у сезоні 2025/26 вийшов у стартовому складі римлян і вже на 7-й хвилині відкрив рахунок, відзначившись своїм першим голом у чемпіонаті.

Всього 28-річний форвард провів на полі 60 хвилин, після чого поступився місцем Евану Фергюсону. Після фінального свистка головний тренер Джан П'єро Гасперіні поділився враженнями від гри Довбика.

«Він добре реагує, видно його мотивацію. Йому потрібно бути у хорошій фізичній формі: йому ще є куди рости, він забив гарний гол, і це додасть йому впевненості. Нам потрібно, щоб він покращувався: він прагне, він може покращуватися», – цитує Гасперіні TUTTOmercatoWEB.

Цього сезону українець взяв участь у п'яти матчах Роми, записавши на свій рахунок один м'яч. Команда зі столиці Італії йде на другому місці у турнірній таблиці, набравши 12 очок у п'яти зустрічах.