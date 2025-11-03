Головний наставник Роми Джан П'єро Гасперіні висловився з приводу поразки своєї команди у поєдинку чемпіонату Італії проти Мілана, який завершився з рахунком 0:1.

«Мені складно говорити про те, що не вийшло. Я волію дивитися на те, що спрацювало, а спрацювало, я думаю, багато чого. Ми хочемо продовжувати йти цим шляхом. Коли йдеш з матчу, подібного до цього, ти засмучений результатом, але в той же час впевнений у собі завдяки своїй грі.

Ми значно покращили гру, якщо не говорити про реалізацію. Ми добре провели перший тайм, створили багато моментів. Ми страждали після пропущеного гола, але потім добре відповіли. Мені складно знайти у наших діях щось погане. Ми засмучені результатом. Пенальті не забиваються – таке трапляється.

Крім нереалізованого пенальті, що, звичайно, прикро, ще гірша травма, отримана Дібалою при виконанні удару. Дуже шкода, адже він провів серію матчів, будучи дуже цінним гравцем на полі, яким він і є, і дуже шкода, що йому довелося піти. Він, певно, повернеться після перерви на матчі збірних.

Звісно, нам потрібно дещо покращити після програних матчів. Але команда на місці, вона добре грає. Ми не реалізували чотири пенальті із п'яти — це дуже багато. Це дорого нам обійшлося і у чемпіонаті, і в Європі. Деякі команди після довгих атак примудряються забити гол одним ключовим дотиком: нам цього не вистачає, ми не можемо використати деякі ключові моменти на свою користь», — наводить слова Гасперіні пресслужба клубу.