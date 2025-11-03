Італійський журналіст Алессандро Кардуччі проаналізував роботу головного тренера Роми Джан П'єро Гасперіні у матчі чемпіонату Італії проти Мілана, який завершився поразкою вовків із рахунком 0:1.

Експерт поставив наставнику оцінку 6 із 10 і коротко прокоментував його тактичні рішення в ході зустрічі.

«Не можна судити про матч, дивлячись тільки на результат. До голу Мілана Рома домінувала на «Сан-Сіро» і заслуговувала забити 2-3 голи без особливих проблем.

Винна Рома в тому, що упустила стільки моментів, винні «вовки» і в тому, що після пропущеного гола розгубилася і ризикувала зазнати поразки. Можливо, вихід Довбика був трохи запізнілим, і, можливо, замість Суле слід було замінити Дібалу, який не блищав».