Гасперіні похвалив Довбика після перемоги Роми над Пармою
Українець відзначився забитим голом
близько 1 години тому
Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував виступ українського форварда Артема Довбика у матчі дев’ятого туру Серії А проти Парми, який завершився перемогою римлян із рахунком 2:1. Нападник забив переможний м’яч на 81-й хвилині поєдинку.
– Довбик додає у фізичному плані. Після тих сумнозвісних пенальті в нього були хороші шанси у Флоренції та чудова нагода в матчі з Інтером. Сьогодні він забив дуже красивий гол, і його внесок у командну гру помітно зріс. Ми працюємо над цим, надаючи йому всю необхідну підтримку, – передає слова Гасперіні пресслужба Роми.
У сезоні 2025/26 Артем Довбик провів 11 матчів у всіх турнірах у футболці римського клубу, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.
Поділитись