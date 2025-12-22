Гасперіні відрядить з Роми всіх літніх новачків
З мінімальними втратами
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні ухвалив рішення відмовитись від трьох футболістів, які належать клубам АПЛ, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Наставник римлян хоче позбутись Костантіноса Цимікаса (Ліверпуль), Леона Бейлі (Астон Вілла) та нападника Евана Фергюсона (Брайтон).
Гасперіні після програшного для Роми матчу проти Ювентуса розкритикував Фергюсона, який повернувся в основу на період реабілітації українського нападника Артема Довбика.
Раніше повідомлялося, що Гасперіні більше не розраховує на Довбика у Ромі.