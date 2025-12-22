Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні підбив підсумки матчу 16 туру Серії А проти Ювентуса (1:2). Його слова наводить Football Italia.

В атаці було забагато помилкових передач, ми мали умови для створення більших проблем Ювентусу. Нам бракувало якості в передачах нападникам і трохи точності

З огляду на численні втрати, грати проти цього Ювентуса було непросто. Рома має виходити з цієї гри з упевненістю, пропустити гол наприкінці першого тайму - це важко.

У нас є значна база, я переконаний, що ми можемо досягти певного успіху. Їлдиз та Консейсан завжди небезпечні, але протягом більшої частини першого тайму ми майже нічого їм не дозволили, - розповів Гасперіні.