Тренер Довбика оцінив гру Роми проти Ювентуса
Римляни поступились на виїзді
близько 1 години тому
Джан П'єро Гасперіні / Фото - Рома
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні підбив підсумки матчу 16 туру Серії А проти Ювентуса (1:2). Його слова наводить Football Italia.
В атаці було забагато помилкових передач, ми мали умови для створення більших проблем Ювентусу. Нам бракувало якості в передачах нападникам і трохи точності
З огляду на численні втрати, грати проти цього Ювентуса було непросто. Рома має виходити з цієї гри з упевненістю, пропустити гол наприкінці першого тайму - це важко.
У нас є значна база, я переконаний, що ми можемо досягти певного успіху. Їлдиз та Консейсан завжди небезпечні, але протягом більшої частини першого тайму ми майже нічого їм не дозволили, - розповів Гасперіні.