Український нападник Роми Артем Довбик більше не розглядається Джан П’єро Гасперіні як ключовий гравець команди. Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра. За його інформацією, римський клуб уже розпочав роботу над можливим продажем футболіста.

Останніми днями послуги 28-річного форварда були запропоновані одразу кільком клубам англійської Прем’єр-ліги. Серед потенційних претендентів називаються Евертон, Сандерленд та Вест Гем, які шукають підсилення атакувальної ланки. Вест Гем вже розпочав перемовини з римським клубом щодо Довбика.

Контракт Артема Довбика з Ромою чинний до літа 2029 року. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість українського нападника становить близько 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Довбик провів 14 матчів у складі римського клубу, відзначившись двома забитими м’ячами та двома результативними передачами.