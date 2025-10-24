Гасперіні висловився про Довбика після поразки Роми від Вікторії
Тренер сказав, що заважає українцю
близько 1 години тому
Рома несподівано програла Вікторії Пльзень із рахунком 1:2 у матчі Ліги Європи. Головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні прокоментував гру форвардів команди Артема Довбика та Евана Фергюсона у цьому поєдинку.
«Мотивація Довбика і Фергюсона? Команда регулярно виходить на поле з правильною мотивацією. Я не думаю, що це психологічне питання. Я вважаю, що проблема швидше полягає в обставинах, що склалися, в тому числі у фізичному та технічному плані, через що вони, можливо, не можуть показати себе з кращого боку».
28-річний Довбик цього сезону провів дев'ять зустрічей за Рому, відзначившись одним голом і однією результативною передачею. За даними Transfermarkt, вартість українського нападника становить 25 мільйонів євро, а його контракт із клубом діє до кінця червня 2029 року.