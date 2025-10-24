Італійська преса відреагувала на виступ Довбика в матчі з Вікторією: «Українець залишає поле під свист»
Команда Гасперіні сенсаційно поступилася
36 хвилин тому
Італійська Рома несподівано програла у матчі третього туру Ліги Європи, що відбувся у четвер, 23 жовтня. Команда Джан П'єро Гасперіні поступилася чеській Вікторії Пльзень із рахунком 1:2, хоча вважалася явним фаворитом зустрічі.
Форвард збірної України Артем Довбик з'явився у стартовому складі римлян та провів на полі 74 хвилини, але не відзначився результативними діями. Італійські ЗМІ оцінили виступ 28-річного нападника.
«Він не шкодує сил на футбольному полі, але його небезпечні удари по воротах суперника практично відсутні протягом усього поєдинку. Українець залишає поле під свист, і, чесно кажучи, складно звинувачувати в цьому 50 тисяч вболівальників «Олімпіко». На 74-й хвилині замість Артема в гру вступив Еван Фергюсон», – відреагували в Tuttomercatoweb.
