Головний тренер римської Роми Джан П'єро Гасперіні визначився майбутньою роллю українського форварда Артема Довбика, повідомляє La Reppublica.

За даними джерела, наставник вовків повністю задоволений грою Евана Фергюсона, який займе позицію основного нападника. Довбику відведено роль запасного і він отримуватиме ігровий час з лави запасних.

У сезоні 2024/25 Артем Довбик провів 45 матчів на клубному рівні, забивши 17 голів та оформивши 4 результативні передачі. Його ринкова вартість за даними Transfermarkt складає 30 мільйонів євро.

Раніше італійський журналіст оцінив перспективи Довбика в Ромі.