Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко порівняв форвардів «синьо-жовтих» Владислава Ваната та Артема Довбика.

Від усіх наших я чекаю хорошого футболу, і щоб більше українських гравців їхали до Європи. Вболівальники в будь-якому випадку будуть порівнювати Ваната з Довбиком, але не забувайте, де зараз Жирона. Вони мені Лестер нагадують, тільки ті чемпіонат виграли, а ці третіми були. Видали один сезон і зникли.

Подивимося тепер, чи підходить Ванату Ла Ліга і які завдання буде ставити тренер. Тут треба радіти, що Динамо його взагалі відпустило, а то у киян завжди – то мало дають, то президент відпускати не хоче.

Звідки я знаю [xи зможе Ванат відразу почати забивати], треба дивитися. Один сезон Жирона вже видала, і я не думаю, що у них вийде повторити цей результат. Ванату буде простіше в тому плані, що поруч є Циганков, який буде його шукати на полі. Це як раніше Алієв завжди шукав Мілевського.

Поки незрозуміло, хто подобається більше. Довбик у минулому сезоні забивав в Італії, що не так вже й просто, але його все одно критикують. Швидше за все, він просто забиває, але в грі не бере участі. Такий собі забивайло. За ідеєю цього має вистачати, але якщо команда не на вершині, то починаються проблеми. З приходом Гасперіні Довбик взагалі став запасним. Напевно, тренеру подобається інший нападник, – заявив Леоненко в інтерв'ю BLIK.ua.