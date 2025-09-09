Леоненко порівняв Ваната та Довбика в контексті трансферу до Жирони
Експерт вважає, що ще треба визначити, чи підходить вихованцю Динамо Ла Ліга
43 хвилини тому
Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко порівняв форвардів «синьо-жовтих» Владислава Ваната та Артема Довбика.
Від усіх наших я чекаю хорошого футболу, і щоб більше українських гравців їхали до Європи. Вболівальники в будь-якому випадку будуть порівнювати Ваната з Довбиком, але не забувайте, де зараз Жирона. Вони мені Лестер нагадують, тільки ті чемпіонат виграли, а ці третіми були. Видали один сезон і зникли.
Подивимося тепер, чи підходить Ванату Ла Ліга і які завдання буде ставити тренер. Тут треба радіти, що Динамо його взагалі відпустило, а то у киян завжди – то мало дають, то президент відпускати не хоче.
Звідки я знаю [xи зможе Ванат відразу почати забивати], треба дивитися. Один сезон Жирона вже видала, і я не думаю, що у них вийде повторити цей результат. Ванату буде простіше в тому плані, що поруч є Циганков, який буде його шукати на полі. Це як раніше Алієв завжди шукав Мілевського.
Поки незрозуміло, хто подобається більше. Довбик у минулому сезоні забивав в Італії, що не так вже й просто, але його все одно критикують. Швидше за все, він просто забиває, але в грі не бере участі. Такий собі забивайло. За ідеєю цього має вистачати, але якщо команда не на вершині, то починаються проблеми. З приходом Гасперіні Довбик взагалі став запасним. Напевно, тренеру подобається інший нападник, – заявив Леоненко в інтерв'ю BLIK.ua.
«Синьо-жовті» вже проводять другу гру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Пряма трансляція матчу Азербайджан – Україна. Також доступна текстова онлайн трансляція зустрічі. Стартовий свисток пролунав о 19:00.
Перед грою збірна Азербайджану звільнила головного тренера Фернанду Сантуша. Відомо, який фахівець його замінив. Наставник національної команди України Сергій Ребров прокоментував зміну в штабі суперника.
