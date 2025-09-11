Італійський журналіст Флавіо Тасотті поділився оцінкою гри українського форварда Артема Довбика у Ромі.

На його думку, нападник поки що не демонструє прогресу і це може стати причиною того, що головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні вирішить залишити Довбика на лаві запасних у наступному матчі.

«Ситуація з Довбиком починає мене турбувати: він продовжує грати так само мляво. Який би вибір не зробив Гасперіні, він ризикує зробити помилку. Якщо Артем не вийде у стартовому складі в неділю, це може стати серйозним ударом, але й садити на лаву запасних такого гравця, як Фергюсон, теж було б неправильно», - сказав журналіст в ефірі Tele Radio Stereo.

За час виступів у складі Роми українець провів 47 зустрічей, забив 17 м'ячів та зробив дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Гасперіні обрав основного форварда Роми на сезон.