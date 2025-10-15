40-річний нападник збірної Португалії Криштіану Роналду встановив новий історичний рекорд за кількістю голів у відбіркових турнірах чемпіонатів світу. У поєдинку четвертого туру кваліфікації ЧС-2026 проти Угорщини досвідчений форвард оформив дубль у першому таймі, допомігши своїй команді вийти вперед — 2:1. Зрештою матч завершився нічиєю 2:2, але саме ці два м’ячі стали ювілейними для Роналду — 40-м і 41-м у відборі до світових першостей.

Чемпіонат світу-2026. Відбірковий турнір. Європа. Група F. 4-й тур

14 жовтня 2025, вівторок. 21:45

Португалія – Угорщина 2:2

(А. Салаї, 8 — 0:1; Роналду, 22 — 1:1; Роналду, 45+3 — 2:1; Собослаї, 90+1 — 2:2)

Після цього матчу Роналду випередив попереднього лідера — гватемальського нападника Карлоса Руїса, який мав у своєму активі 39 голів. Тепер португалець — одноосібний рекордсмен усіх кваліфікацій чемпіонатів світу. На другому місці Руїс (39), третім іде Ліонель Мессі (36), далі — іранець Алі Даєї (35) та поляк Роберт Левандовський (33).

Нині Криштіану Роналду продовжує кар’єру на клубному рівні у складі саудівського Аль-Насра. Контракт португальця чинний до літа 2027 року. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста оцінюється у 12 мільйонів євро.