Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо емоційно прокоментував гру своєї команди після перемоги над національною збірною Ізраїлю.

Це найшаленіший матч, у якому я був тренером. Ми діяли занадто авантюрно, постійно йшли в атаку, а саме цього й чекав Ізраїль, і щоразу карав нас на контратаках — сказав Гаттузо у коментарі Sky Sport Italia.

Поєдинок відбору на ЧС-2026 відбувся на нейтральному полі в Угорщині та завершився з рахунком 5:4 на користь Італії.

Після шести турів Італія йде другою у групі I, маючи дев’ять очок. Столько ж балів у Ізраїлю, який розташувався на третій позиції. Лідирує Норвегія з 12 пунктами.

Чемпіонат світу-2026. Відбір. Європа. Група I. 6-й тур

Ізраїль – Італія 4:5 (Локателлі 16 авт, Перец 52, 89, Бастоні 87 авт – Кін 40, 54, Політано 58, Распадорі 81, Тоналі 90+1)