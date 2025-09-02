Журналіст Relevo Маттео Моретто прокоментував ситуацію з переходом українського форварда Роми Артема Довбика в Мілан, який не відбувся.

«Сторони вели перемовини, обговорювали угоду. Але Довбик залишається в Ромі, і тепер нам залишається лише спостерігати, як складеться його доля за Гасперіні. Українець чудово розуміє, що він - не в центрі уваги планів нового тренера Роми», – заявив Моретто в ефірі YouTube-каналу інсайдера Фабріціо Романо.

За час виступів за римський клуб Довбик провів 47 матчів, забив 17 голів та зробив дві результативні передачі. Контракт українця з Ромою розрахований до 30 червня 2029 року, а Transfermarkt оцінює його вартість у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан підпише Довбика в останні години трансферного вікна.