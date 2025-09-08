Відбір ЧС-2026. Шотландія перемогла білорусь, Греція вдома поступилася Данії
Відбувся другий тур у групі С
близько 2 годин тому
У матчі другого туру європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна Шотландії впевнено переграла Білорусь із рахунком 2:0.
Поєдинок відбувся на стадіоні ZTE Арена в угорському Залаегерсезі. Рахунок відкрив Че Адамс на 43-й хвилині, а на 65-й хвилині автоголом відзначився зі знаком мінус білорус Захар Волков.
Після цього результату збірна Шотландії набрала чотири очки та вийшла на друге місце у таблиці групи C, тоді як Білорусь залишилася на четвертій позиції без набраних очок.
Білорусь - Шотландія 0:2 (Адамс 43, Волков 65 авт)
Білорусь: Лапухов, Карпович (Пігас 46), Пархоменко, Волков (Демченко 71), Забелін, Печенін (Малькевич 72), Мякіш (Громико 65), Калінін, Ебонг, Малашевич (Мельниченко 46), Барковський
Шотландія: Ганн, Джонстон (Хікі 74), Суттар, Маккенна, Робертсон, Макгінн, Гілмор (Маклін 83), Фергюсон, Мактоміней (Міллер 90), Адамс (Дайкс 83), Доук (Крісті 74)
В іншому матчі групи Данія розгромила Грецію на виїзді з рахунком 3:0. Гра пройшла у Піреї на стадіоні Георгіос Караїскакіc.
Міккель Дамсгор відкрив рахунок на 32-й хвилині, Андреас Крістенсен подвоїв перевагу гостей на 62-й, а остаточний підсумок зустрічі встановив Расмус Гейлунн на 81-й хвилині.
Завдяки цій перемозі Данія набрала чотири очки та очолила турнірну таблицю, Греція з трьома пунктами посідає третє місце.
Греція - Данія 0:3 (Дамсгор 32, А. Крістенсен 62, Гейлунн 81)
Греція: Цолакіс, Вагіаннідіс, Мавропанос, Куліеракіс, Цімікас, Курбеліс (Сіопіс 64), Зафейріс (Йоаннідіс 75), Каретсас (Бакасетас 46), Константеліас (Масурас 46), Цоліс (Пелкас 83), Павлідіс
Данія: Шмайхель, Р. Крістенсен, Андерсен, А. Крістенсен, Мегле (Гренбек 90), Гейб'єрг, Юльманн, Фрохольд (Брун Ларсен 82), Сков Ольсен (Доргу 63), Бірет (Гейлунн 63), Дамсгор (О'Райлі 82)
У наступному турі, який відбудеться 9 жовтня, Білорусь зіграє проти Данії, Шотландія на своєму полі прийматиме Грецію.
