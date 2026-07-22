Павло Василенко

Після фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини не вщухають розмови про конфлікт, який спалахнув одразу після фінального свистка. Попри те, що Леандро Паредес ударив Гаві під час масової сутички, іспанський півзахисник несподівано виступив на захист суперника.

У вирішальному матчі аргентинці діяли доволі жорстко, а арбітр Славко Вінчич довгий час не поспішав карати їх попередженнями. Зрештою, команда Ліонеля Скалоні завершила зустріч у меншості після вилучення Енцо Фернандеса, тоді як Паредес уникнув червоної картки.

Після фінального свистка емоції взяли гору. Паредес спочатку схопив за шию Еріка Гарсію, а потім ударив Гаві в обличчя. Втім, сам Гаві не вважає, що суперника потрібно суворо карати.

«Я не думаю, що аргентинців слід дискваліфікувати. Розумію, що це поганий приклад для дітей, але футбол завжди мав більш агресивний бік».

Іспанець додав, що найправильнішим рішенням було б вилучити Паредеса ще під час гри.

«Думаю, найлогічніше було показати йому червону картку під час матчу. Але все, що сталося потім, теж є частиною футболу», – підсумував Гаві.

Інцидент розслідує ФІФА, і аргентинцю може загрожувати додаткове покарання.