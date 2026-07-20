Павло Василенко

Збірна Іспанії повернулася на батьківщину після перемоги на чемпіонаті світу-2026, де на чемпіонів чекали урочисті прийоми та грандіозне святкування. Спочатку команду прийняв король Філіп VI, який назвав цей успіх «епічним», а саму збірну – «легендарною та історичною».

«Ви втомилися, але яка ж це прекрасна втома. Вітаю! Попереду ще багато святкувань, насолоджуйтеся кожною миттю, адже ви це заслужили», – звернувся монарх до футболістів, подякувавши їм від імені всіх іспанців.

Літак із командою приземлився в мадридському аеропорту Барахас наступного дня після перемоги над Аргентиною (1:0) у фіналі. Першим трапом спустився головний тренер Луїс де ла Фуенте, а слідом найкращий гравець турніру Родрі підняв над головою чемпіонський трофей.

Після зустрічі з королівською родиною делегація побувала в резиденції прем'єр-міністра Педро Санчеса, а потім на відкритому автобусі вирушила центральними вулицями Мадрида до площі Сібелес, де команду зустрічали близько мільйона вболівальників.

«Ми виросли, дивлячись, як Ікер Касільяс та Андрес Іньєста підіймають цей кубок у 2010 році. Повторити це сьогодні – найбільше досягнення у футболі», – сказав капітан Родрі.

Завдяки перемозі на ЧС-2026 Іспанія здобула другий титул чемпіона світу в історії та стала першою країною, яка одночасно володіє чоловічим і жіночим чемпіонськими титулами світу.