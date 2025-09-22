Павло Василенко

Головний тренер Барселони Гансі Флік буде змушений обходитися без Гаві протягом кількох тижнів. Півзахисник Барселони має перенести операцію через травму коліна.

Гаві зіграв у двох матчах Ла Ліги цього сезону, перш ніж пропустив решту матчів через травму внутрішнього променевого меніска правого коліна.

Спочатку іспанець проходив консервативне лікування, але воно не дало бажаних результатів. Барселона оголосила, що Гаві пройшов інтенсивні стрес-тести. Після цих тестів було прийнято рішення про артроскопічну операцію. Процедуру було заплановано на вівторок.

Барселона не оголосила, як довго їхній півзахисник буде поза грою. Журналіст Хаві Мігель стверджує, що іспанець буде поза грою п'ять-шість тижнів. Очікується, що він повернеться до тренувань під час листопадової перерви на матчі збірних.

Журналіст стверджує, що період поза грою Гаві міг би бути набагато коротшим. Якби йому негайно зробили операцію, він міг би повернутися до тренувань на початку жовтня.