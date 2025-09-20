Павло Василенко

Сьогодні Барселона оголосила список представників, які будуть присутні в понеділок у театрі Шатле в Парижі на престижній церемонії вручення «Золотого м'яча». На тлі бойкоту Реала вражає велика кількість каталонської делегації.

З чоловічої команди – Ламін Ямаль, якого вважають єдиним конкурентом великого фаворита вінгера ПСЖ Усмана Дембеле, Рафінья, який може потрапити до п'ятірки найкращих, та Пау Кубарсі, який є кандидатом на трофей для найкращого молодого гравця (Ямал також є претендентом на цей приз). Бракує лише Педрі, який, як очікується, посяде високу позицію в рейтингу. Роберта Левандовськи також майже напевно не буде в Парижі.

Гансі Флік, номінований на звання найкращого тренера, також буде у столиці Франції, де найбільше шансів має Луїс Енріке, який здобув требл на чолі ПСЖ.

Барселону також представлятиме велика кількість гравців жіночої команди: Алексія Путельяс, Айтана Бонматі, Патрі Гіхарро, Каролін Грем Гансен, Єва Пайор, Клаудія Піна, Ката Коль та Вікі Лопес. Перша шістка є кандидатками на «Золотий м’яч» (Алексія та Айтана є одними з головних фавориток), Ката Коль номінована на звання найкращого воротаря, а Вікі Лопес – на звання найкращої молодої футболістки.