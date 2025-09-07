Павло Василенко

Травма Гаві серйозніша, ніж вважалося спочатку, і цілком ймовірно, що півзахисник Барселони вибув з гри на деякий час. За даними AS, хавбек не грав у матчі, оскільки біль у правому коліні, яке він переніс операцію менше двох років тому, не зникає. З цієї причини він не був у складі збірної Іспанії на матчі відбіркового турніру чемпіонату світу проти Болгарії у четвер.

Тепер точно відомо, що тренер Барселони Гансі Флік не зможе використати Гаві в матчі проти Валенсії у четвертому турі Ла Ліги. Наразі все вказує на те, що він також пропустить поєдинок у Лізі чемпіонів проти Ньюкасла 18 вересня.

Хоча Флік висловив оптимізм на пресконференції та запевнив, що план полягає в тому, щоб Гаві відновився до зустрічі з Валенсією, зараз увага спрямована на майбутнє, а головною метою є поєдинок з ПСЖ 1 жовтня.

Алехандро Бальде також не зіграє проти Валенсії. Лівий захисник травмував м'яз лівої ноги під час тренування. Проблема незначна, але враховуючи попередні травми гравця, потрібна обережність. Клуб говорить про період відновлення тривалістю три-чотири тижні.

Френкі де Йонг потрапив до списку травмованих Барселони. Голландець покинув табір своєї збірної у п'ятницю через біль у сідничному м'язі. Сьогодні він відвідав спортивну базу для первинного огляду та початку відновлення, але необхідні аналізи він пройде лише в понеділок, після чого клуб опублікує офіційну заяву.

Ще один гравець, який перебуває під пильною увагою – це Ламін Ямаль, який страждає від болю в попереку, але станом на сьогодні все вказує на те, що його участь у завтрашньому матчі проти Туреччини не під загрозою.