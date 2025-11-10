Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк після сенсаційної перемоги у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо (1:0) розповів, за якими критеріями обрав Віталія Пономарьова на посаду головного тренера.

Внесок нашого головного тренера та всього його штабу у перемоги над Шахтарем і Динамо – величезний. Але не можна не відзначити і гравців, які виконують усі настанови на 100% і виходять на поле не просто грати в футбол, а боротися за наш клуб і наше місто. Їхня відданість і дисципліна – це фундамент наших результатів.

Дисципліна, професіоналізм і неймовірна працездатність – це ті якості, які сьогодні визначають нашу команду. Але хочу наголосити: сезон ще далекий від завершення. Так, ми зараз на другому місці, але попереду ще багато роботи – зіграно лише 12 матчів.

Маємо залишатися максимально зосередженими й продовжувати додавати в кожному аспекті гри. У минулому сезоні ми завершили з 31 очком, зараз маємо лише 23 – тому важливо не розслаблятися і не дозволити хорошому старту перетворитися на провал у другій половині чемпіонату. Тільки постійна концентрація, робота і прагнення розвитку забезпечать нам стабільність і результат, – повідомив Каюк у інтерв'ю Sport.ua.