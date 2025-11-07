Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги Європи Генк у результативному трилері на виїзді здолав Брагу.

Господарі повели на 30-й хвилині завдяки голу Саласара, але Хейманс зрівняв у компенсований час першого тайму. Після перерви гості різко додали: Сор уже на 48-й вивів їх уперед, а О Хьон Гю збільшив перевагу до 1:3.

Брага кинулася відіграватися: Саласар оформив дубль (2:3), проте Медіна миттєво відновив різницю в два м’ячі. Наприкінці Наварро скоротив відставання до мінімуму, однак Генк вистояв у нервовій кінцівці й забрав перемогу.

До вашої уваги огляд матчу.

Брага вперше у цьому розіграші втратила очки, але залишилася у топ-8. Генк набрав сім балів і посідає 13-ту сходинку.

Ліга Європи. Загальний етап, четвертий тур

Брага – Генк 3:4

Голи: Саласар, 30, 71, Наварро, 86 – Хейманс, 45+2, Сор, 48, О Хьон Гю, 59, Медіна, 72

Брага: Горнічек, Гомес, Лагербільке, Аррей-Мбі, Лелу (Доржелес 56), Моутіньо (Грілліч 56), Горбі, Орта (Віктор 76), Саласар (Родрігеш 84), Мартінес, Ель-Уаззані (Наварро 56)

Генк: Кромбрюгге, Нкуба (Конголо 46), Садік, Сметс, Кайембе-Діту, Хейнен, Грошовскі, Карецас (Стойкерс 76), Сор (Медіна 64), Хейманс (Заттльбергер 76), О Хьон Гю (Ерабі 76)

Попередження: Гомес 45, Мартінес 90, Лагербільке 90+2 – Конголо 90+2