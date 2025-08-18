Захисник лондонського Арсеналу Ріккардо Калафьорі прокоментував перемогу своєї команди над Манчестер Юнайтед у першому турі Англійської Прем'єр-ліги. Італійський футболіст забив єдиний гол у матчі, забезпечивши «канонірам» три очки (1:0).

«Як завжди, ми багато працювали над стандартними положеннями, і саме це сьогодні продемонстрували. Нам потрібно, якщо можливо, покращуватися і рухатися далі.

Якщо ми хочемо конкурувати на високому рівні, ми повинні бути сильними на кожній позиції. Мої партнери по команді готові грати, і не легко виходити на поле у кожному матчі.

Впевненість, яку ми відчуваємо всередині, підніме наш рівень гри. Сподіваюся, я гратиму багато, але якщо ні – є інший партнер по команді, який може вийти на поле», – сказав Ріккардо.